武漢肺炎：美債息再「倒掛」　經濟衰退凶兆

武漢肺炎疫情未受控，市場對全球經濟衰退憂慮有增無減！美國3個月期國債孳息率相對10年期債息曲線又出現「倒掛」，主因是反映美國整體融資成本的10年期債息急瀉至1.5496厘，為2019年10月以來最低，與3個月期債息倒掛0.01959厘，意味着3個月期國債孳息率更高。

上述債息曲線「倒掛」往往是經濟衰退的徵兆。

【何謂美國債息「倒掛」？】

不清楚何謂債息「倒掛」而不理解上述內容？不要緊，以下是詳盡解釋：

要明白「倒掛」，先要理解甚麼是美國國債孳息率(簡稱「債息」)。一般來說，美國國債分為多個年期，市場較關注的是2年、5年、10年、30年。這相等於美國政府向市場借錢，由於一開始有固定的票面價及息率，故相關債券在市場上作二手買賣時，為了維持開首的回報率，當債價升，就反映債息跌；反之亦然。因此，債價與債息呈現相反走勢。

其中，市場視10年期債息為整體利率去向的最重要指標，這有兩大重要性：一是作為美國借貸利率的基準，影響範圍包括企業發債、物業按揭，以至學生貸款等；二是美國10年期國債被定義為無風險資產，為投資回報的重要參考指標。因此，債息上升意味着融資成本上揚，亦預示市場估計聯儲局加息步伐提速，繼而打擊整體投資意欲；反之亦然。

【何謂債息曲線？】

粗略明白何謂債息後，若將任何兩個時期的債息對照比較，就會出現「債息曲線」。例如目前市場較關注的3個月期相對10年期、2年期相對10年期等。

【何謂「倒掛」？】

一般來說，若銀行將錢借出去，時間愈短的貸款，即時鎖定資金的時間愈短，利率會較時間愈長的貸款為低。同樣道理，債券年期愈短，利率較年期愈長的也會較低。

換句話說，若以3個月期相對10年期的債息曲線為例，3個月期息率一般較10年期為低。一旦掉轉，即3個月期債息高於10年期，就是所謂的「倒掛」，亦是經濟衰退的凶兆。

「倒掛」現象意味投資者認為美國利率將見頂，並預期美國經濟轉差，將迫使美國聯儲局的貨幣政策，由全面緊縮的加息周期，轉變為減息周期，所以長期利率就會低於短期利率。

由於往績顯示，上述年期的債息曲線一旦出現「倒掛」，經濟往往會在未來1至2年內衰退，而且準確度高，例如1997年金融風暴、2000年科網泡沫、2008年金融海嘯等，故市場對「倒掛」再度出現十分關注。

值得留意的是，不一定要等到債息「倒掛」才預示股市陷入熊市。自1970年中期開始，金融市場一共經歷過11次熊市，當中只有5次有債息「倒掛」，而在這11個熊市開始首日，平均息差仍為0.72厘，意味目前股市的熊市也可能已開始了。

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