武漢肺炎：信邦內地工廠停運至2月10日

為積極配合疫情防控工作及確保員工的健康與安全，並為符合中國政府發布的規定，董事會宣布，已決定暫時停止中國工廠的營運，並計劃在2020年2月10日起恢復中國工廠的營運。如須根據疫情發展情況及政府相關政策延長停止營運時間，公司將於適當時候作出進一步公告。

公司的子公司亦已向其客戶發出通知，通知原定發貨計劃可能延遲。儘管有關延遲為不可抗力事件，公司的子公司仍將盡力滿足客戶需求。

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