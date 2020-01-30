武漢肺炎：信邦內地工廠停運至2月10日
2020年01月30日 21:00
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(Getty Images圖片)
汽車塑料電鍍零件供貨商信邦控股(01571)公布，自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，中國多個省市啟動最高級別的重大突發公共衛生事件一級響應，採取各項嚴格措施遏制疫情蔓延。此外，各省政府發布延長新年假期的通知，讓市民留在家中，以遏制冠狀病毒的傳播。
為積極配合疫情防控工作及確保員工的健康與安全，並為符合中國政府發布的規定，董事會宣布，已決定暫時停止中國工廠的營運，並計劃在2020年2月10日起恢復中國工廠的營運。如須根據疫情發展情況及政府相關政策延長停止營運時間，公司將於適當時候作出進一步公告。
公司的子公司亦已向其客戶發出通知，通知原定發貨計劃可能延遲。儘管有關延遲為不可抗力事件，公司的子公司仍將盡力滿足客戶需求。
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