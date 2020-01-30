紅茶失寵！聯合利華擬出售立頓品牌

飲食習慣不斷轉變，消費者近年少飲茶、多飲咖啡及其他飲品的情況下，聯合利華表示考慮出售茶葉業務，旗下品牌包括立頓(Lipton)，涉及每年收入約30億歐元。

聯合利華1971年收購立頓後成為全球主要茶商，雖然近年在發達國家的茶葉銷售表現欠佳，但在新興市場包括印度和中東的地位仍舉足輕重。

聯合利華近年亦積極拓展紅茶以外的茶葉，包括收購英國有機草本茶商Pukka Herbs，以及向星巴克買入Taza Tea，但去年茶葉銷量依然下跌，即使價格提升推動整體銷售額。

聯合利華財務總監Graeme Pitkethly坦言，所有將茶葉高檔化的行動，對整體業務的影響分別都不太大，他透露出售茶葉業務的方案，包括全面出售，或賣出部分股權或以其他新架構形式。

－－－－－－