樓價UPDATES：昇悅居三房跌穿千萬元

長沙灣昇悅居本月錄得4宗成交，平均實用呎價約16,517元，包括一宗三房戶做價跌破1,000萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園J座中層14室，實用面積835方呎，屬三房包括套房間隔，向東南及享山景。上址原叫價1,580萬元，放盤近半年，終獲買家以1,506.8萬元購入，實用呎價18,046元。

●北角維港頌8座低層A室，屬四房包括套房間隔，望煙花海景，實用面積1,324方呎。業主以8萬元放租約1個月，即吸引外區人士洽詢，議價後以6.8萬元租出，實用呎租51.4元。新租客心儀單位全新兼交通方便，故睇樓1次便決定承租。

●香港仔南津．迎岸中層B室一房戶，實用面積265方呎，向南享全海景。有原居於新界區的人士，因公司搬遷至港島區，為方便上班，因而以1.5萬元承租上址，實用呎租約56.6元。若以2018年購入價約633萬元計，租金回報率約2.8厘。

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九龍區

●昇悅居踏入鼠年錄得一宗買賣，單位為8座低層G室，實用面積604方呎，間隔為三房一廁，向南及享內園景。原業主於去年12月放盤，叫價1,200萬元，近日見有買家洽購，議價後減至999萬元成交，實用呎價16,540元。買家為家庭客，見上址減價後低於1,000萬元，可承做高成數按揭，因此決定入市。

●茶果嶺麗港城13座高層A室，實用面積748方呎，採三房包括套房間隔，以1,048萬元沽出，實用呎價14,011元。原業主持貨16年，帳面獲利802萬元。

●將軍澳日出康城1期首都6座右翼高層C室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，享開揚景觀，獲上車買家以約708萬元購入，實用呎價13,694元。

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新界區

●西貢窩美村單號屋，建築面積2,100方呎，天台面積700方呎，成交價1,550萬元，建築呎價7,381元。據了解，原業主於2011年以1,300萬元購入，持貨至今帳面賺250萬元。

●馬鞍山新港城M座高層02室，實用面積363方呎，向西面望開揚市中心景，放盤兩個月，減價12萬元後，以648萬元易手。實用呎價17,851元。上址為原業主於2014年購入，當時作價396萬元，期內升值約64%。

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