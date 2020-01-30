武漢肺炎：美股大好友也驚了 恐到年底才會再現升市

外國傳媒報道，由於是長期美股及比特幣大好友，因而被市場人士視為「美股啦啦隊隊長」的Fundstrat Global Advisors策略師Tom Lee，如今也一反常態，開始擔心美股前景了。

他雖然預期，標指今年底目標為3,450點，較目前仍有大約5%上升空間，但現時也表示，開始擔心美股調整，因許多不好因素正在發酵，包括武漢肺炎蔓延，以及飛機製造商波音飽受737 MAX停飛事件遭受重創等。

他指出，美股周三(29日)雖然有得升，但俗稱「垃圾債」的高收益債券孳息率與近乎零風險的美國國債孳息率差距已擴大，預示股市上升動力薄弱，要慎防升勢暫時告一段落，或許要等到年底才能再次看到顯著升浪。

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