美經濟增長對辦！道期跌幅縮　港股夜期倒升

美國上季經濟增長稍好過市場預期，數據公布後，道指期貨跌幅收窄，由跌逾230點縮至目前跌174點；港股夜期倒升51點，報26,401點，但仍低水48點，數據公布前報26,342點，跌8點，低水107點。

美國商務部公布，去年第4季國內生產總值(GDP)增長2.1%，略好過預期的2%，反映貿易赤字縮小及建屋活動增長。不過，佔經濟比重最大的個人消費增長放緩至1.8%，遜預期2%增幅，而商業投資減少1.5%，連跌3季，為金融海嘯後最長跌浪。

總結美國經濟2019年全年增長2.3%，較2018年的2.5%放緩，並是2016年以來最慢增速。

另外，美國勞工部公布，當地上周每周新申領失業救濟人數減少7,000人至21.6萬人，略高預期的21.5萬人，而前周持續申領人數降至170.3萬人，低過預期173萬人。

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