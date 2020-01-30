武漢肺炎：台泰經濟衝擊大　雙印及菲律賓影響微

外國傳媒報道，武漢肺炎導致亞太區市場動盪，印度、印尼，以及菲律賓貨幣可能成為「避風港」，相對較不受影響；台灣與泰國股市則最受疫情干擾；南韓、馬來西亞，以及新加坡受影響程度為中性。

數據顯示，武漢肺炎帶來的第一輪影響，對泰國與台灣經濟增長衝擊分別達0.57%與0.55%，高於對南韓、馬來西亞，以及新加坡約0.3%左右；對菲律賓和印尼經濟增長的衝擊料僅0.13至0.15%，對印度更只有0.03%。

究其原因，是台灣對中國內地出口佔GDP比重達9.39%，為上述地區中最高，其次是南韓的5.73%，而泰國GDP中有3.09%倚賴中國客觀光，為上述地區中最高，其次是新加坡的1.02%。

分析假設中國依然是疫情中心，並影響整個第一季的話，不但中國進口會銳減20%，赴上述地區觀光的中國客人數會驟減50%。

因此，新台幣周四(30日)在亞幣中兌美元跌幅最重，曾達0.93%，其次是韓圜的0.6%、泰銖的0.5%、印度盧比的0.43%、離岸人民幣的0.41%、菲律賓披索的0.3%，日圓兌美元更微升0.14%。

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