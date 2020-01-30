武漢肺炎：渣打滙豐擬調整分行服務 招商永隆周一至五提早關門
2020年01月30日 22:00
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(Getty Images圖片)
渣打銀行(香港)發言人表示，因應當前疫情，為保障客戶和員工健康以及能夠提供持續高效的服務，該行正積極考慮調節部分分行營業時間。有關詳情將會稍後公布。
此外，招商永隆銀行周四(30日)公布，為保障公共衛生，旗下全線分行由明天(31日)至2020年2月7日將暫時更改分行之營業時間，星期一至五的停止營業時間，由下午5時提早至下午3時，周六營業時間則維持早上9時至下午1時。
滙豐發言人表示，該行一向致力維持正常銀行服務，並已採取適當預防措施，以保障客戶和員工的健康和安全。由於新冠狀病毒的情況迅速變化，該行正檢視現時各項服務的安排，將會盡快公布進一步詳情。
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