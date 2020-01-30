武漢肺炎：倘疫情再拖　中國供應鏈有斷裂危機

外國傳媒報道，受累於武漢肺炎肆虐，中國政府被迫延長農曆新年假期，日本汽車製造商豐田(Toyota)和本田(Honda)在中國的工廠亦延期開工。不過，倘若疫情持續，勢影響中國長遠的供應鏈！

報道指出，由於武漢工廠短期內不太可能恢復營運，本田的零組件供應商F-tech已決定將煞車踏板的生產，從中國武漢轉到菲律賓。

雖然F-tech稱，做法為臨時措施，若情況允許，仍會將煞車踏板生產轉至武漢，但報道指出，若武漢肺炎疫情持續，其他公司恐會跟隨F-tech的做法，因眾多外國汽車製造商和半導體公司都在武漢設有生產基地，若不斷延長假期，可能會對國際供應鏈構成影響。

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