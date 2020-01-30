夜市直擊：美股道指冧150點　港夜期低水44點

武漢肺炎疫情不斷擴散，再度嚇冧環球金融市場，美股周四道指大幅低開158點，低見28,576點，標指跌2點，至3,273點，納指亦瀉63點，至9,211點。歐洲股市全線向下，英、法及德國股市尾段分別跌1.34%、1.54%及1.19%。

港股期指夜市走勢反覆，目前報26,405點，升55點，低水44點。

丹麥盛寶銀行股市策略主管Peter Garnry表示，市場充斥不明朗，尤其投資者未能全面掌握中國疫情。施羅德定息收入和多元資產主管Simon Doyle稱，無論業績欠佳或疫情消息，導致經濟出現短線或長期問題，現時市場均沒有太多緩衝。

市場亦關注陸續出籠的美國大型企業業績。社交媒體Facebook（Fb）去年第4季純利升7%至73.5億美元（約573.3億港元），每股賺2.56美元，稍高於市場估計的2.53美元，收入亦增加25%，至211億美元紀錄新高，亦好過預期，惟期內開支大增34%至122億美元，引起市場憂慮，拖累Fb股價周四早段急挫7.44%，至206.63美元。

可口可樂去年第4季純利增長逾倍至20.4億美元，每股賺47美仙，符預期，期內收入增長16%至90.7億美元，勝市場預期，主要是海外需求以及低糖產品帶動，股價早段升1.7%至58美元。

受惠雲端服務持續增長，微軟截至去年底止第二季度純利達116億美元，或每股1.51美元，勝預期的1.32美元，期內收入增長14%至369億美元。微軟股價早段逆市升2.9%至172.91美元。

此外，網購巨人亞馬遜於周四收市後公布季績，股價早段微升0.14%至1,860.56美元。

美國數據方面，去年第四季國內生產總值（GDP）增長2.1%，略好過預期的2%，反映貿易赤字縮小及建屋活動增長。不過，佔經濟比重最大的個人消費增長放緩至1.8%，遜預期2%的增幅，而商業投資減少1.5%，連跌三季，為金融海嘯後最長跌浪。以全年計，美國2019年經濟增長2.3%，較2018年的2.5%放緩。

另外，美國當地上周每周新申領失業救濟人數減少7,000人，至21.6萬人，略高於預期的21.5萬人，而前周持續申領人數降至170.3萬人，低過預期173萬人。

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