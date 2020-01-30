【財經評論】全球經濟一鑊熟　央行無力再救世

武漢肺炎疫情發展至今，市場已由處變不驚演化成驚惶失措，尤其亞太股市沽壓甚為嚴重，連被視為中美貿易戰贏家之一的台灣也不能幸免，股市單日下跌點數創歷史紀錄，香港亦再次被評級機構「點名」警告。由於內地自中美貿易戰開打後銳意發展半導體，令整個湖北省對全球的影響斐然，確實有一同遭殃的風險，奈何央行已無法救世，恐坐以待斃。

事到如今，疫情拖累經濟是不爭事實，問題是程度有多嚴重。有分析預測，內地首季經濟增長或未能「保五」，即最悲僅增長4%左右，鑑於去年底通脹已升至4.5%，本月加上春節因素，勢被進一步扯高，切切實實有陷入滯脹的凶兆！簡單來說，就是打工仔薪金升幅敵不過通脹，消費力被削弱，民怨有潛在爆發的風險。

以今時今日內地經濟實力而言，打一個噴嚏，足夠讓周邊地區「感冒」。有評級機構預警，今次是考驗韌力的時候，由於疫情重創旅遊及服務業，只要拖得愈久，泰國、越南、新加坡，以及港澳等經濟體評級前景就愈添壓。

更重要的是，受害的不只是亞太區！由於湖北是內地面板與記憶體生產重鎮，涉及的印刷電路板更被稱為「電子業之母」，是所有電子產品不可或缺的零組件。換言之，目前農曆新年假期被延長，加上企業必須實施防疫隔離措施，動輒需時14天，整個供應鏈產能何時完全恢復乃未可料，一旦疫情惡化，就會面臨「斷鏈」危機，牽動着全球電子業神經。作為電子業龍頭之一的台灣，有不少廠房設於湖北，台股周四(30日)大跌正好反映實況，連帶歐美科技巨企也為此憂心，因一下子是不能找到替代供應鏈。若智能產品更新受阻，全球經濟必然遭殃，這種牽一髮而動全身的「蝴蝶效應」絕不能小覷。

事實上，目前內地有六成人口居住在城市，相比2003年是六成人口居住在農村，有能力乘坐飛機出行的旅客亦由8,000萬增至6.6億。回看2002年底，內地經濟總量1.5萬億美元，佔全球4%；到了去年底已飆至14.3萬億美元，佔全球逾16%。單看數據，相信無人會質疑全球攬炒的風險。

適逢美國聯儲局於美國時間周三公布議息結果，作為現時最具備救市彈藥的央行，亦只能維持利率介乎1.5至1.75厘，遠遠未及過往救市「基本消費」5厘，歐日央行更已是負利率，要救市談何容易，更遑論債台高築的老問題。到了此時此刻，疫情盡快受控固然是好，惟小心始能駛得萬年船，必須做定最壞打算。

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