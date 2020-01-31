東方日報B1：港股兩日瀉千五　大摩直言撈唔過

港股周四(30日)期指結算日再度急瀉，恒生指數收市勁挫711點，收報26,449點，失守100天線，兩個交易日累瀉1,500點，市值累計蒸發約2.17萬億元。美資券商摩根士丹利直言，武漢肺炎每日新增個案數量持續上升，前景甚不明朗下，中、港股市料未見底，不宜加倉「博反彈」，更預期恒指最「熊」情況會下試19,300點。

恒指開市跌130點後，跌幅持續擴大，尾市更曾下瀉830點，低見26,330點，為去年12月6日之後新低，雖然收市跌幅略為收窄，但較上周一的盤中高位29,174點，已累瀉2,725點或9.34%。國企指數盤中曾插346點，低見10,272點，收市跌293點，報10,325點，兩日累瀉651點。

港股總成交額約1,255億元，沽空金額近190億元，沽空比率15.27%。2月份恒指期貨周四日間時段亦瀉708點，收報26,350點，低水99點。

大摩指，內地近日延長公眾假期、限制出行等措施不利經濟復甦，消費活動短期恐大跌，首當其衝無疑是交通、零售、旅遊及賭業股。

鑑於1、2月份傳統上對企業盈利貢獻較小，該行稱，若武漢肺炎疫情的影響可於一個月內「見頂」，企業今年盈利仍有望追得上市場預測；惟疫情拖延到四至五月份，盈利增長可能「打折扣」降至單位數，大市會跌至接近該行「最熊」預測，即恒指低見19,300點，及國指下試至8,280點的低位。

該行參考2003年「沙士」經驗，認為港股反彈的催化劑是每日新增確診個案數量「見頂回落」，但此刻來臨之前，投資者不應加倉「博反彈」。

訊匯證券行政總裁沈振盈亦不排除港股未來數日還會出現恐慌拋售，主要是偷步反映下周一滬深股市復市後的跌勢，後市走勢還要看確診個案的增速，現時基本上沒有可信的技術指標。

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