東方日報B1：港股兩日瀉千五 大摩直言撈唔過
2020年01月31日 00:03
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港股市值兩日蒸發逾二萬億元，大摩更預期續下跌。(中新社圖片)
港股周四(30日)期指結算日再度急瀉，恒生指數收市勁挫711點，收報26,449點，失守100天線，兩個交易日累瀉1,500點，市值累計蒸發約2.17萬億元。美資券商摩根士丹利直言，武漢肺炎每日新增個案數量持續上升，前景甚不明朗下，中、港股市料未見底，不宜加倉「博反彈」，更預期恒指最「熊」情況會下試19,300點。
恒指開市跌130點後，跌幅持續擴大，尾市更曾下瀉830點，低見26,330點，為去年12月6日之後新低，雖然收市跌幅略為收窄，但較上周一的盤中高位29,174點，已累瀉2,725點或9.34%。國企指數盤中曾插346點，低見10,272點，收市跌293點，報10,325點，兩日累瀉651點。
港股總成交額約1,255億元，沽空金額近190億元，沽空比率15.27%。2月份恒指期貨周四日間時段亦瀉708點，收報26,350點，低水99點。
周四有多達1,673隻股份下跌，所有藍籌股無一幸免。「獅王」滙豐控股(00005)於57元關曾經有散戶築起「血肉長城」，有多達1,400個買盤護航，合共涉及268萬股，可惜最終仍被攻破，滙控更以全日低位56.7元收市，跌1.48%。
至於由李國寶擔任執行主席的東亞銀行(00023)股價跌1.28%，收報17元，創2009年4月初之後新低。
航空及濠賭股繼續捱沽，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)，以接近全日低位的9.66元收市，跌2.13%；若與一月初盤中高位比較累瀉17.71%；何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)繼續跑輸同業，股價曾瀉7.59%，收市仍跌6.38%，報10.86元，較1月盤中高位累積下跌26.62%，同時創了接近三年半收市新低。
多隻「細價」醫藥及醫療股卻逆市獲追捧。周四復牌的中國醫療集團(08225)股價勁飆3.88倍，為全日表現最佳個股。
大摩指，內地近日延長公眾假期、限制出行等措施不利經濟復甦，消費活動短期恐大跌，首當其衝無疑是交通、零售、旅遊及賭業股。
鑑於1、2月份傳統上對企業盈利貢獻較小，該行稱，若武漢肺炎疫情的影響可於一個月內「見頂」，企業今年盈利仍有望追得上市場預測；惟疫情拖延到四至五月份，盈利增長可能「打折扣」降至單位數，大市會跌至接近該行「最熊」預測，即恒指低見19,300點，及國指下試至8,280點的低位。
該行參考2003年「沙士」經驗，認為港股反彈的催化劑是每日新增確診個案數量「見頂回落」，但此刻來臨之前，投資者不應加倉「博反彈」。
訊匯證券行政總裁沈振盈亦不排除港股未來數日還會出現恐慌拋售，主要是偷步反映下周一滬深股市復市後的跌勢，後市走勢還要看確診個案的增速，現時基本上沒有可信的技術指標。
不過，他認為，不少股份已經跌至值得吸納的水平，建議投資者如果現金足夠，可趁大市再跌時分段小注買貨作中長線部署，其中看好5G概念股，以及股價一度失守200元關的阿里巴巴(09988)。
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