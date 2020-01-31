富蘭克林鄧普頓：善用ESG衡量企業前景

全球人口增長，對爭奪有限資源的企業構成了複雜挑戰。據預測到2050年，全球人口將達一百億，在城市中生活的人口將增加大約二十五億，佔世界人口的68%。與此同時，目前正在面臨二氧化碳排放增加以及空氣、水和土壤污染加劇。在這前提下，投資者的偏好也在發生變化。

筆者最近在英國進行的一項研究與其他全球研究的結果遙相呼應，顯示千禧一代正主動尋求能帶來積極環境和社會結果，同時產生具有吸引力的財務回報的投資契機。人口結構變化與環境惡化在環境和社會旗幟下非常明顯，這促使任何主動型投資者都需要從風險和回報的角度來理解相關的人口和環境因素。

企業必須以不同的方式思考，以適應和維持其商業模式。許多企業希望利用技術進步來保持營運效率，並繼續產生可持續的增長和收益。例如，全球人口增長和城市化正在推高對能源、食品和水的需求。據估計，到2030年，全球能源使用量和食品產量將增長50%，水資源使用量同期將增長30%。這對在全球範圍內爭奪有限資源的企業構成了複雜挑戰。這將令提供循環經濟解決方案的企業受益，了解這種思維演變的後果和機會的核心在於可持續性。

筆者將可持續性定義為對社會、消費者和投資者的不同行為，以及客戶如何管理這些變革驅動力而採取的客觀看法，對可持續性的考慮應該將重點放在脆弱性和未來增長的潛在驅動力方面。堅實的企業治理基礎鑄造了行之有效的企業具體規管之道，一家治理良好的企業通常也會展示出對其環境和社會影響，其中包括人力資本，進行強有力的管理。環境、社會和治理(ESG)分析和指標能夠衡量可持續性，並且表明企業如何處理長期戰略風險。

在這種不斷演變的環境中，聲譽、品牌忠誠度和智力資本在內的無形資產，在企業估值構成中所佔的比例愈來愈大。在新興經濟體，治理和管理薄弱可能導致價值毀滅等聲譽風險。所以在評估ESG時，將會採取全面的方案來綜合考慮發達市場及新興市場的特點。

那些在ESG方面取得實質性發展的公司，通常擁有良好的投資潛力使投資者能更好地識別出這些處於變革前端的公司。儘管新興市場中，已有公司在ESG方面成為領先的企業，但投資者仍有許多機會參與以幫助實現變革，推動股東回報。尤其是改善公司治理現已成為了驅動新興市場股票的結構性主題。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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