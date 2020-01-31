陳樂怡：憂慮情緒續主導港股

蘋果公司(Apple Inc.)最新季度業績報喜，收入及盈利均勝預期，其中內地手機銷量回穩。不過，因應武漢疫情，中國當局延長農曆新年假期，工業生產活動受到影響。蘋果公司指出，內地疫情為大中華區表現帶來變數，蘋果有替代武漢疫區供應商的資源。但武漢以外的工廠，已將春節後的復工計劃，由1月底推遲至2月10日。市場憂慮生產線延遲開工，供應面臨不確定性，iPhone增產計劃可能受阻。與此同時，需求方面，疫情亦會削弱消費意欲。蘋果供應鏈短線走勢仍視乎疫情局勢。

武漢肺炎疫情，引發資金流入避險資產，金價近期升近1,580美元。事實上，據全球黃金協會資料顯示，2019年黃金需求微跌1%，主要由於當金價升至高位時，消費需求下降，抵銷黃金ETF投資急增。而且央行於高位買金速度亦見放慢，減弱黃金上升動力。預期短線金價由消息面主導，傾向波動，短線操作難度較高。惟環球央行採取寬鬆貨幣政策，美國聯儲局料會維持息率不變一段時間，將會增加黃金保值需求，支持金價長線向好。長線投資組合宜加入黃金相關資產。

武漢肺炎肆虐，市場憂慮會拖累中國及全球經濟。而且A股2月3日始復市，近期港股面對沉重沽壓，大市顯著回調。事實上，參考2003年SARS的資料，疫情大規模爆發期間，恒指跌幅約一成。按照初步資料，武漢肺炎致命率較SARS為低。不過，對比當年，疫情資訊透明度及民眾防疫意識似乎有所提高，料有助於控制疫情，因此預計武漢肺炎對經濟及股市的影響料較SARS溫和。

然而，目前市場偏向以投資情緒作主導，疫情發展為左右後市的關鍵因素。截至1月30日，恒指由年內高位29,174點回落約9.3%。展望未來，中央政府或會推出措施穩定經濟，投資者不宜過分悲觀。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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