對沖基金預警：美股估值瘋癲　籲小心趁低吸納建議

外媒報道，美國對沖基金Crescat Capitall創辦人及首席投資主管Kevin Smith表示，目前美國股市熊市情境從未試過這樣凶險，籲投資者及時意識到現時局勢的嚴重性。

他說：「我們並沒有預測到新型冠狀病毒，但它可能是影響市場表現的重要催化劑，因為美國經歷了創紀錄的長期經濟擴張之後，股市估值亦處於歷史高峰。」

Smith指出，目前美股標指的企業價值對銷售比率(EV-to-sales)已經達到3.6倍的瘋狂水平，是科網泡沫高峰時期的兩倍。

他認為，今年1月美股處於高位在市場看來十分合理，主要因為過度超買、看好情緒不尋常地高漲、沽空投降平倉等。

不過，他相信，企業價值對銷售比率的中位數水平最有效反映出股市泡沫有多大。

他建議投資者需要留意估值及商業周期，避免最普遍的「趁低吸納策略」，指「這種建議在殘酷熊市的早期可能非常流行。」

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