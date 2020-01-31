美股道指曾跌244點後反彈　收市倒升124點

美國股市周四(30日)先跌後回升，3大指數收市上漲。道指最多曾跌244點，至中後段持續回穩，全日收報28,859點，升124點或0.43%；標指收報3,283點，升10點或0.31%；納指收報9,298點，升23點或0.26%。

世界衞生組織周四宣布，將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件，但同時指，並不建議限制中國旅遊，指中國對疫情仍然受控。武漢肺炎在兩岸四地已合計有超過8,000宗病例，而170宗死亡個案都是出現在中國內地，但全球已經陸續出現病例。

丹麥盛寶銀行股市策略主管Peter Garnry表示，市場充斥不明朗，尤其投資者未能全面掌握中國疫情。施羅德定息收入和多元資產主管Simon Doyle稱，無論業績欠佳或疫情消息，導致經濟出現短線或長期問題，現時市場均沒有太多緩衝。

市場亦關注陸續出籠的美國大型企業業績。社交媒體Facebook(Fb)去年第4季純利升7%至73.5億美元(約573.3億港元)，每股賺2.56美元，稍高於市場估計的2.53美元，收入亦增加25%，至211億美元紀錄新高，亦好過預期，惟期內開支大增34%至122億美元，引起市場憂慮，拖累Fb股價全日下跌6.14%，收報209.53美元。

可口可樂去年第4季純利增長逾倍至20.4億美元，每股賺47美仙，符預期，期內收入增長16%至90.7億美元，勝市場預期，主要是海外需求以及低糖產品帶動，股價收市升3.21%，報58.86美元。

受惠雲端服務持續增長，微軟截至去年底止第二季度純利達116億美元，或每股1.51美元，勝預期的1.32美元，期內收入增長14%至369億美元。微軟股價全日上漲2.82%，收報172.78美元。

美國數據方面，去年第四季國內生產總值(GDP)增長2.1%，略好過預期的2%，反映貿易赤字縮小及建屋活動增長。不過，佔經濟比重最大的個人消費增長放緩至1.8%，遜預期2%的增幅，而商業投資減少1.5%，連跌三季，為金融海嘯後最長跌浪。以全年計，美國2019年經濟增長2.3%，較2018年的2.5%放緩。

另外，美國當地上周每周新申領失業救濟人數減少7,000人，至21.6萬人，略高於預期的21.5萬人，而前周持續申領人數降至170.3萬人，低過預期173萬人。

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