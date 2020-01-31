【市前重點睇】道指倒升124點 油價急挫
2020年01月31日 07:51
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●美匯指數跌至97.86，離岸人民幣(CNH)低見6.9886，港匯升上7.7666，美元兌日圓見108.9，歐元高企1.1031，英鎊高見1.3094。油價跌約2%，布油跌至58.29美元，紐油見52.8美元。道指期貨上升。
●世界衞生組織周四宣布，將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件，但同時指，並不建議限制中國旅遊，指中國對疫情仍然受控。
●道指最多曾跌244點，至中後段持續回穩，全日收報28,859點，升124點或0.43%；標指收報3,283點，升10點或0.31%；納指收報9,298點，升23點或0.26%。 https://bit.ly/2tcY3sN
-美國電商龍頭亞馬遜上季盈利超預期，股價盤後升一成，創新高。
●美國去年第四季國內生產總值(GDP)增長2.1%，略好過預期的2%，反映貿易赤字縮小及建屋活動增長。
●美國上周每周新申領失業救濟人數減少7,000人，至21.6萬人，略高於預期的21.5萬人。
●美國10年期國債孳息率升0.17點子，報1.5856厘。
●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,733點，升283點或1.06%。
●2月恒生指數夜期收報26,400點，升50點，低水49點，成交37,325張。
●紐約期油收報每桶52.14美元，跌1.19美元或2.2%，創自去年8月7日以來收市新低。布蘭特期油收報每桶58.29美元，跌1.52美元或2.5%，創去年10月8日以來收市新低。
●紐約期金收報每安士1,589.2美元，升13.2美元或0.8%，創自2013年4月1日以來收市新高。
●英國富時100指數收報7,381點，跌101點或1.36%；法國CAC指數收報5,871點，跌83點或1.4%；德國DAX指數收報13,157點，跌187點或1.41%。 https://bit.ly/2GFcU2k
●英倫銀行將基準利率維持在0.75厘不變，但暗示可能很快就有必要放寬貨幣政策。央行最新預測顯示，在未來一年減息25點子的情況下，通脹到2021年底才能回到目標水平。
●德國1月份通脹升至9個月高位，經濟回暖可期。
●港股兩日瀉千五，大摩直言撈唔過。 https://bit.ly/2S3mD7N
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