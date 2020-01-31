【股民熱話】散戶愛股「大笨象」今次有難？

武漢肺炎疫情是否會在社區大爆發，目前仍處關鍵時刻，全城嚴陣以待，非必要的活動都取消，人心惶惶，確是一個不一樣的新春！

正正由於社會的運作大受影響，投資銀行開始發表報告，預計首季中、港兩地的經濟都會備受打擊，內地首季經濟增長更可能會降至5%水平，製造業和消費行業首當其衝；香港酒店、旅遊及零售業繼社會動盪打擊後，如今又備受疫情打擊，短期難以翻身之餘，好大機會加速企業倒閉潮，更多打工仔要加入失業大軍。

故見港股在鼠年首兩個交易日，合共唔見1,500點；國企指數跌約6%，預計下周內地股市復市，亦難逃大跌命運！

周四(30日)滙控股價在57元曾現逾千個買盤的散戶「血肉長城」，可到下午還是敵不過沽壓，長城失守，股價以全日低位56.7元收市，跌幅1.48%，成交18.5億元。

雖然2003年沙士，香港經歷短暫探底過後，好快就出現復甦，但今時今日的香港已大不同。當年有內地經濟大好形勢支持香港，有《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)和個人遊等利好政策支持香港經濟。可如今中國經濟經歷中美貿易戰經已七勞八損，再加上今次疫情大大打擊內部需求，今年經濟開局甚差，前景展望實不樂觀。再講過去大半年香港經歷社會極端動盪，社會嚴重撕裂，依靠這個不才政府領導，要同心協力振興經濟，實在難比登天！

股價走勢方面，滙控股價短線在55元乃主要支持，一旦失守，就要直望50元大關，反彈60至62元阻力甚大。雖然現價收益率高達7厘，惟料不足以抵銷股價潛在調整幅度，故現價不建議撈貨；若有反彈，宜趁機減持。

東方產經專欄作者 帥哥

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