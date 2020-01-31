武漢肺炎：Levi's關閉中國約一半分店 料阻礙增長計劃
2020年01月31日 08:02
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湖北武漢肺炎疫情持續擴散，美國經典牛仔褲生產商Levi Strauss(Levi's)財務總監Harmit Singh表示，受疫情影響，該公司已關閉在中國的約一半分店，預計這將對其近期財務業績造成影響。
此外，公司已暫停所有員工往返中國的旅行。Singh補充，至少在短期內，將阻礙公司於中國的增長計劃，但長期而言，公司仍看好中國市場。
Singh續稱，公司只有2%的產品產自中國，而過去1年已將大部分生產線遷離內地，因此目前暫無生產問題。
中國業務約佔Levi's全球營收的3%。公司於去年9月在武漢開設其在亞洲最大的分店——楚河漢街新生代旗艦店，亦是其全球第六大分店。
公司去年第四季錄得淨收入約15.69億美元，按年跌1.44%，略低於市場預期；調整後每股盈利為26美仙，高於市場預期。
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