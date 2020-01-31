【專家點評】古勝：非常時期　戒急用忍

早在周三(29日)復市前，老古已表明「莫買當頭跌」，昨日周四仍着大家切忌心急撈貨。結果昨日期指結算過後，港股跌幅果然擴大，新春假後復市恒指兩日埋單唔見1,500點，市值蒸發逾兩萬億元，股民心情點會好過？最慘仲要周度撲口罩，香港呢個衰運唔知幾時先至完！

昨日筆者指出，首季內經濟增長將會「入伍」，即收縮至僅5%增幅。昨日交易時段見到有投行都有相同看法。事實上，疫情大大打擊中、港兩地的經濟活動，影響製造生產和消費需求，對經濟的打擊十分之全面。到底影響只在首季，抑或會蔓延至整個上半年，還須視乎疫情發展。在睇清楚局勢前，看官宜戒急用忍，不宜冒進入市撈底。

美國聯儲局一如預期維持利率不變，畢竟中國是全球經濟重要增長動力來源，一旦中國經濟硬着陸，美國都難獨善其身，所以聯儲局按兵不動，觀望疫情發展，實乃上策。只係，全球經濟發展至如斯敗局，即使全球央行減息放水，係咪就可以解決到問題，不無疑問。

老古預計，今趟最壞情況，港股要落番24,500點水平，市場須要時間消化企業估值下調的影響，環球資金正持續減持中、港股份，轉投其他市場，致使兩地資產價格持續受壓。唔慣做淡友，唔一定要就要做好友，唔做嘢離場觀望都係一個應對方法。

東方產經專欄作者 古勝

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