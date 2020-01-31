中國1月官方製造業PMI降至50　符合預期

中國統計局公布，1月製造業採購經理指數(PMI)報50，與預期相同，前值為50.2。非製造業PMI報54.1，預期為53，前值53.5。綜合PMI報53，前值為53.4。

然而，1月PMI相關調查時間在1月20日之前，調查期間新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響尚未在調查中充分顯現，後期走勢需進一步觀察。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，1月製造業PMI主要特點：

1、需求擴張加快，生產增速放緩。反映市場需求變化的新訂單指數為51.4%，按月上升0.2個百分點，連續3個月位於擴張區間。生產指數為51.3%，按月回落1.9個百分點；

2、新舊動能接續轉換，高技術行業引領發展。從重點行業看，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI為52.9、50.7和50.5，分別高於製造業總體2.9、0.7和0.5個百分點，其中高技術製造業自2019年9月以來擴張步伐持續加快；高耗能行業PMI為49.0，繼續位於收縮區間；

3、原材料購進價格指數明顯上升，出廠價格指數略有下降。受近期原油等大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數升至53.8，為2018年11月以來的高位，其中石油加工、鋼鐵等行業位於60.0以上的高位區間，相關企業採購成本加大。出廠價格指數為49.0，按月下降0.2個百分點，繼續位於收縮區間；

4、大、中型企業景氣保持擴張，小型企業有所改善。大、中型企業PMI為50.4和50.1，分別按月回落0.2和1.3個百分點，但仍保持擴張；小型企業PMI為48.6，按月上升1.4個百分點。

調查結果顯示，1月反映勞動力供應不足的企業比重為17.6%，按月提高2.1個百分點，表明受春節因素影響，製造業企業用工較為緊張。

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