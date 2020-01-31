武漢肺炎：羅斯料損害中國經濟　美國或從中受惠

武漢肺炎疫情於全球擴散，美國商務部長羅斯表示，致命的新型冠狀病毒或損害中國經濟，並使就業機會回到美國，部分可能回到墨西哥。

他解釋，首先每個美國人的心都跟新型冠狀病毒的受害者在一起，「我不想聽起來像在非常不幸的疫情中落井下石，但是事實就是確實會讓企業在審查其供應鏈時，需要把肺炎列入考慮。」

武漢肺炎確診個案持續上升，包括美國在內的全球許多國家都已經採取措施，阻止這種疾病感染其公眾。不過，美國衞生官員周四(30日)公布，該國出現首宗武漢肺炎人傳人個案，亦是當地第6宗病例。

美國總統特朗普周三(29日)任命由12人組成的新型冠狀病毒特別工作組，而羅斯並非工作組成員。

－－－－－－