差估署：12月香港私人住宅售價指數按月回落1.6%

香港住宅樓價再度回落。據差餉物業估價署公布的最新數據顯示，去年12月私人住宅售價指數報378.5點，按月回落約1.66%。

全年計，2019年該指數上升約5.3%，較2018年升幅約1.9%為高，並自2009年開始已連升11年，期間升幅以09年漲約28.5%最多。

至於上月份兩類面積單位樓價同樣下跌。當中實用面積1,075方呎以上大型住宅單指數報314.4點，較11月份跌約2.45%。而去年全年，仍累積上升約1.65%。

而實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報381.2點，按月下挫約1.65%。而去年全年則漲約5.33%。

另外，上月租金指數報189.9點，按月再跌約1%，已連挫4個月；全年則下跌約1.76%，而2018年同期則錄約3.1%的升幅。

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