武漢肺炎：全球經濟損失1600億美元　勁過沙士4倍！

武漢肺炎疫情於全球擴散，根據美國財經媒體彭博研究指出，新型冠狀病毒對全球經濟的打擊，或是2003年「沙士」(SARS)爆發的3至4倍，當時全球經濟損失約400億美元(約3,120億港元)，意味着武漢肺炎疫情恐拖累全球經濟損失約1,200億至1,600億美元(約9,360億至1.24萬億港元)！

彭博經濟學家舒暢、Jamie Rush及歐樂鷹發表報告指出，2003年中國佔全球經濟生產總值(GDP)約4%，惟目前已跳升至17%，是當時的3至4倍，對全球經濟的衝擊更為強大。

報告估計，基於2003年「沙士」爆發的經驗，假設新型冠狀病毒對中國經濟造成嚴重但短暫的影響，其第一季增長或由去年第四季的6%降至4.5%，較病毒爆發前的預測低1.4個百分點。至於第二季的復甦，將為全年實現5.7%的增長鋪平道路，低於2019年的6.1%，比先前的預測低0.2個百分點。假設疫情延長，病毒直至第二季才被控制，中國2020年增長可能會放緩至5.6%。

報告又指，目前，病毒疫情有可能打擊中國乃至海外的需求和供應鏈。除中國以外，香港面臨最大的風險，如果該病毒帶來嚴重但短暫的影響，第一季經濟增長將減少1.7個百分點。研究預期，南韓和日本亦將遭受打擊，而美國和歐元區則面臨約0.1個百分點的拖累。

澳洲國家大學經濟學教授Warwick McKibbin稱，在「沙士」期間，中國GDP的損失主要來自經濟放緩，而隨着中國經濟規模的擴大，武漢肺炎疫情的爆發可能為全球帶來更巨大的傷害，惟目前危機仍在蔓延，難以確定真正的損失，但有關影響主要會透過「人類心理」的變化來實現，「經濟上最大的消耗更可能來自於恐慌，而不是死亡。」

就上次「沙士」事件於2003年第一至第二季期間發生，拖低內地實質經濟約2個百分點，野村估計，今次疫情將打擊內地2020年首季GDP增長表現，預期由上季約6%增長明顯放緩，相信今次拖低經濟幅度或超逾2個百分點。

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