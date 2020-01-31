武漢肺炎：林一鳴估計今年住宅樓價橫行

差餉物業估價署公布，去年12月私人住宅售價指數報378.5點，按月回落約1.66%。如今武漢肺炎肆虐，港樓走勢如何走？

資深財經專家林一鳴估計，今年私人住宅樓價會橫行，因不少香港市民經歷過二零零三年沙士疫症後，都後悔未有趁低入市，所以相信今次肺炎疫症肆虐，業主都不會劈價賣樓，故整體樓價會維持硬淨。

他預計，不同面積的住宅物業樓價走勢各異。600至1,000呎住宅樓價仍會於年內錄5%至10%升幅，因去年施政報告公布放寬按保計劃的樓價上限後，中型單位有追捧。但樓市不會像過往般興旺，納米樓會有5%至10%跌幅。而豪宅年內價格則持平。

股市方面。他預料，疫症對股市影響短暫，料恒指在26,000點見底，全年會先跌後升，建議投資者現在部署入市。他看好內銀、醫療、科網及網上零售股。他補充，內銀嚴重低水，但息率吸引，預計會被較穩健的投資者所追捧。

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