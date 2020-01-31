差估價：12月港島及新界細單位呎價齊跌　九龍獨升

據差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，去年12月份，各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價走勢各異，當中港島及新界區按月下跌，而九龍區則上升。

當中港島區平均每方呎售價約17,034港元，按月大幅回落約3.36%。以去年全年計，該類單位仍漲約4.73%。以實用面積約430方呎單位計算，平均售價約732萬元，按年高約33萬元。

至於新界細單位平均每方呎售價約12,895元，較11月份下調約8.14%，按年則升約6.92%。以實用面積約430方呎單位計，該區細戶平均售價約554萬元，較2018年升約36萬元。

而九龍區同類單位平均呎價約14,538元，按月上升約0.44%；去年全年漲約9.84%。以實用面積約430方呎單位計，該區細戶平均售價約625萬元，按年高約56萬元。

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