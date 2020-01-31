武漢肺炎：病毒不確定！基金大佬話投資策略係...

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)表示，根據過去病毒爆發事例，相信最好的策略是進行多元化投資，投置在不同的地域、資產及貨幣。

他指出，大眾不知道的比所了解的大得多，只知道過去曾發生過的疫症，均對經濟或市場造成了重大影響。

以2003年非典型肺炎(俗稱「沙士」)為例，隨着香港病例增加，股市顯著受挫。他補充，如果新型冠狀病毒危機仍然集中於中國，有理由相信A股反應亦如此，並預期是次中國內地和香港市場受到的影響，比全球市場大，惟隨着新確診數量開始下降，這種影響料將逆轉。

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