【高盛推介】恒指反彈 輪證攻略
2020年01月31日 11:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股周四(30日)上升。恒指受市場繼續擔憂新型冠狀病毒疫情的發展，過去兩日跌逾1,500點。周五(31日)早段則反彈，高開308點後升幅收窄。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見周四有大量資金繼續部署牛證，錄得約1.48億元資金流入。認股證方面，認購證於當日亦繼續獲資金趁低吸納，錄得約5,270萬元資金流入。
投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意恒指牛證(63517)，收回價26,318點，行使價26,218點，換股比率10,000，槓桿比率73.8倍，市場上槓桿最高牛證之一。
以及可留意收回價稍遠一點的恒指牛證(63297)，收回價26,218點，行使價26,118點，換股比率10,000，槓桿比率59.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
熊證方面，由於市場上大部分最貼價的產品已累積大量街貨，因此投資者如計劃部署熊證，可留意周五新上市的恒指熊證(51246)，收回價28,038點，行使價28,138點，換股比率10,000，槓桿比率15.6倍，新上市低街貨近熊。
以及可留意收回價稍遠一點的恒指熊證(51118)，收回價28,088點，行使價28,188點，換股比率10,000，槓桿比率15.8倍，低街貨較貼價熊證。
投資者如計劃部署認購證，現階段可留意年期約兩個月的恒指購證(11743)，行使價27,688點，2020年3月30日到期，實際槓桿20.3倍，行使價26,600至27,700點間、中年期產品中，槓桿最高之一。
相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意年期約3個月的恒指沽證(12817)，行使價25,400點，2020年4月28日到期，實際槓桿14.1倍，行使價25,000至26,500點間、中年期產品中，槓桿最高之一。
高槓桿的選擇則可留意年期約兩個月的恒指沽證(11697)，行使價24,788點，2020年3月30日到期，實際槓桿17.1倍，高槓桿、低街貨。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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