港股格局：張智威指24900點是下個支持位
2020年01月31日 11:12
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股在農曆新年假期之後出現連續兩日急跌，恒指累挫約1,500點。以黃金比率計算，今次升浪由去年8月低位24,900點水平，升至12月高位29,175點，量度跌幅約在26,500點，即是周四(30日)低位所在。
他指出，除非武漢肺炎疫情進一步惡化甚至出現死亡個案，大市才會進一步受壓，有機會下試去年低位24,900點，否則有機會在26,500點水平先行整固橫行。投資者可考慮分段吸納優質股份，如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)都可以考慮。
內地春節假期延期，市場憂慮手機設備商能否完全恢復生產，甚至有分析擔心手機生產鏈斷裂，蘋果公司會否推遲新手機推出，因此手機孖寶舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)股價急跌。不過，張指出，兩隻股份跌至100天線水平均見支持，投資者不妨以該位作為止蝕或止賺分界線，跌唔穿可繼續持有，若跌穿則可先行止蝕。
張又指，黃金為傳統避險資產，2020年無論英國脫歐、中美第二階段貿易談判均有變數，加上武漢肺炎疫情嚴峻，尤其現時市場出現恐慌情緒，黃金更是避險的好工具，料金價今年將呈慢牛向上。至於相關股份，他看好SPDR金ETF(02840)，因其走勢最跟足金價，可發揮資金避難角色。
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