港股格局：張智威指24900點是下個支持位

信誠證券聯席董事張智威表示，港股在農曆新年假期之後出現連續兩日急跌，恒指累挫約1,500點。以黃金比率計算，今次升浪由去年8月低位24,900點水平，升至12月高位29,175點，量度跌幅約在26,500點，即是周四(30日)低位所在。

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