【即市分析】小米集團到撈貨時候未？

以走勢來睇，小米由11月低位8.35元發力升至本月22日的14元，期內升逾6成，股價超買；小米昨(周四)大插逾6%收報11.76元，股價跌穿20日線，後市有機會繼續尋底，下試50日線10.5水平承接，建議待股價喘定後再作考慮。

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