【即市分析】小米集團到撈貨時候未？
2020年01月31日 11:15
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(Getty Images圖片)
東方產經專欄作者錢修：小米集團(01810)近年於內地手機出貨量萎縮，卻因其海外營運策略奏效，以高度本地化吸客，以印度為例，9成手機產自該國，因此在海外闖出一片天。最新數據公布，小米去年第4季於印度出貨量1,120萬台，市佔率為29%，連續10季雄踞榜首；全年則出貨4,290萬台。近日集團股價回落，是否低吸機會？
以走勢來睇，小米由11月低位8.35元發力升至本月22日的14元，期內升逾6成，股價超買；小米昨(周四)大插逾6%收報11.76元，股價跌穿20日線，後市有機會繼續尋底，下試50日線10.5水平承接，建議待股價喘定後再作考慮。
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