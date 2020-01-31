港元拆息︰全線上揚 1個月升至2.23厘
2020年01月31日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線上升，隔夜息回升至2.06厘；1星期續升，並升至2.25厘；與樓按相關的1個月連升第四日，報2.23厘；3個月報2.35厘。
31/1/2020
隔夜 2.06036厘
1星期 2.25446厘
2星期 2.23702厘
1個月 2.23327厘
2個月 2.30250厘
3個月 2.35232厘
6個月 2.35643厘
12個月 2.39232厘
30/1/2020
隔夜 2.01905厘
1星期 2.20750厘
2星期 2.20000厘
1個月 2.20964厘
2個月 2.26250厘
3個月 2.33756厘
6個月 2.34577厘
12個月 2.38929厘
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