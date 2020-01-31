港元拆息︰全線上揚　1個月升至2.23厘

2020年01月31日 11:24
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線上升，隔夜息回升至2.06厘；1星期續升，並升至2.25厘；與樓按相關的1個月連升第四日，報2.23厘；3個月報2.35厘。
    31/1/2020
    隔夜 2.06036厘
    1星期 2.25446厘
    2星期 2.23702厘
    1個月 2.23327厘
    2個月 2.30250厘
    3個月 2.35232厘
    6個月 2.35643厘
    12個月 2.39232厘
    30/1/2020
    隔夜 2.01905厘
    1星期 2.20750厘
    2星期 2.20000厘
    1個月 2.20964厘
    2個月 2.26250厘
    3個月 2.33756厘
    6個月 2.34577厘
    12個月 2.38929厘
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