【瑞通推介】騰訊硬淨　牛熊證怎部署？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美企業績期繼續，另美國上季國內生產總值(GDP)增長2.1%符合預期。美股隔晚先跌後回升，道指收報28,859點，升124點或0.4%。

武漢肺炎疫情不斷擴散，世界衞生組織將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件。恒指周四(30日)失守100天線，曾低見26,330點，收市報26,449點，跌711點或2.6%，兩日累瀉1,500點或5.3%。周五(31日)早段隨外圍股市一度反彈逾300點，高位重上26,800點。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者續認為港股將見技術性反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,600至28,699點。

騰訊控股聯合五個醫療平台就新型肺炎提供免費網上義診服務。另該股連日成為沽空金額最多的股份。股價周四先升後回，高位受制20天線和390元，但回落至370元邊見支持，收市報375元，跌2.1%，相對大市硬淨。周五早段曾漲逾2%，上試385元水平，其後於380元附近徘徊。周四有逾3,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近2,600萬元淨流出。

小米集團連日急挫，周四最多跌超過9%至11.44元，收跌6.6%於11.76元，失守20天線。周五早段回升逾2%，收復12元，其後升幅收窄至不足1%。集團上季在印度的智能手機出貨量按年增長13%，連續十季在印度市場稱冠。周四分別有767萬和64萬元淨流入其好倉和淡倉。

蘋果公司(Apple Inc.)季度利潤破紀錄，大中華區收入重拾增長，不過市場擔憂武漢肺炎疫情擴散或影響iPhone供應鏈。另三星電子去年淨利潤按年減少逾五成。舜宇光學科技周四收報128.2元，急挫7.4%，是當日表現第二差藍籌。周五早段回升逾2%，一度重上132元，結束四連跌，其後好淡爭持。周四有逾240萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有86萬元淨流入，反映儘管股份急挫，但資金不敢博反彈，反而選擇追沽博跌勢未止。

據報阿里巴巴旗下的新鮮食品訂購平台，在農曆新年期間的單量較平時增加3至5倍。不過大市氣氛轉差，該股股價亦受壓，周四一度挫穿200元大關，尾市跌幅收窄，收報201.8元，跌2.7%。周五早段受制205元，其後倒跌，曾一度跌穿200元關口。周四分別有逾850萬和14萬元淨流入其好倉和淡倉。

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