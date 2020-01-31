【大行報告】中移獲大摩納入焦點股名單　廣汽被out

該行指出，中移可受惠內地推動5G，令ARPU(每月每戶平均收入)提升，估計其2019年至2022年股息複合增長率達5%，目前股息回報亦達5厘的吸引水平。

大摩列出其15隻中港市場焦點股名單如下：

15)好未來教育(美股：TAL)

－－－－－－