【大行報告】中移獲大摩納入焦點股名單 廣汽被out
2020年01月31日 11:52
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(中新社圖片)
該行指出，中移可受惠內地推動5G，令ARPU(每月每戶平均收入)提升，估計其2019年至2022年股息複合增長率達5%，目前股息回報亦達5厘的吸引水平。
大摩列出其15隻中港市場焦點股名單如下：
1)中移動(00941)*新納入
2)騰訊控股(00700)；
3)友邦保險(01299)；
4)阿里巴巴(09988)；
5)華潤置地(01109)；
6)郵儲銀行(01658)；
7)中國國航(00753)；
8)鞍鋼(00347)；
9)海螺水泥(00914)；
10)中國鐵建(01186)；
11)恆瑞醫藥(600276.SH)；
12)國電南瑞(600406.SH)；
13)用友網絡(600588.SH)；
14)華宇軟件(300271.SZ)；
15)好未來教育(美股：TAL)
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