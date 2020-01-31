【大行報告】中移獲大摩納入焦點股名單　廣汽被out

2020年01月31日 11:52
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    (中新社圖片)
    摩根士丹利報告更新其中港市場焦點股名單，新納入中國移動(00941)，但剔出廣汽集團(02238)。中移最新升0.7%至65.1港元；廣汽亦升0.3%至7.95元。
    該行指出，中移可受惠內地推動5G，令ARPU(每月每戶平均收入)提升，估計其2019年至2022年股息複合增長率達5%，目前股息回報亦達5厘的吸引水平。
    大摩列出其15隻中港市場焦點股名單如下：
    1)中移動(00941)*新納入
    2)騰訊控股(00700)；
    3)友邦保險(01299)；
    4)阿里巴巴(09988)；
    5)華潤置地(01109)；
    6)郵儲銀行(01658)；
    7)中國國航(00753)；
    8)鞍鋼(00347)；
    9)海螺水泥(00914)；
    10)中國鐵建(01186)；
    11)恆瑞醫藥(600276.SH)；
    12)國電南瑞(600406.SH)；
    13)用友網絡(600588.SH)；
    14)華宇軟件(300271.SZ)；
    15)好未來教育(美股：TAL)
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