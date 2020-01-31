【地產專題】市區屋苑連環跌價　麗港城月挫4%

麗港城樓價在十大屋苑中跌勢最急。

樓市去向未明，業主紛紛劈價沽貨，令1月份二手樓出現價跌量升現象。十大屋苑期間平均呎價，有六成按月向下，市區項目跌勢顯著，茶果嶺麗港城及鰂魚涌康怡花園跌幅分別高達4.2%及3.1%。

樓價尋底，十個二手屋苑本月共錄逾190宗成交，按月增逾50%，當中9個項目交投上升，有3個增幅更逾倍。

樓價跌勢較突出的麗港城，1月份平均實用呎價13,889元，較上月1.45萬元為低。事實上，該盤期內買賣個案中，至少3宗呎價更已跌穿1.3萬元，間隔均為三房戶。而本月該盤暫錄16宗買賣。

至於康怡花園平均實用呎價亦跌至16,773元，但交投量就急增逾2.6倍至11宗，升幅為十大屋苑最大。中原楊文傑稱，該盤兩房樓價低至760萬元，為至少逾半年來低位。

同屬港島藍籌盤的鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌太古城，平均實用呎價按月分別跌3%及2.1%。該行趙鴻運指出，太古城受市場利好因素帶動，交投向上。該盤已錄至少23宗成交，其中天星閣兩房則王剛售1,178萬元，呎價20,310元。

此外，兩個交投倍升的樓盤，包括沙田第一城及東涌映灣園，漲幅達1.4倍及1.1倍。

事實上，不少屋苑樓價跌勢加快，中原許永生稱，長沙灣昇悅居8座一個低層戶，劈價201萬元，以999萬元易手，三房戶樓價跌穿千萬元。以實用面積604方呎計，呎價16,540元。

市場有消息稱，東涌東堤灣畔2座高層H室兩房戶，實用面積544方呎，減價近「一球」後，獲買家以630萬元承接，呎價11,581元。同類較低層單位本月以716萬元登記售出，反映跌價12%。

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