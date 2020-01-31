【大師睇市】分段收集優質股！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，武漢肺炎現時疫情嚴峻，提醒大家要做足防疫措施。港股過去兩日急跌1,500點，恒指低位見26,330點，周五(31日)才出現反彈。他認為近兩日大市出現恐慌性拋售，未來會否進一步調整，要等埋下周一(3日)內地股市復市後表現。另外要留意疫情發展會否失控，暫時而言大量擴散機會不是太高，相信未來兩個星期為關鍵。

大師又指，港股過去兩日已一定反映相關利淡因素，預期未來一兩周仍會在低位反覆震盪。若持重倉的投資者應做對沖，未有貨在手的投資者，可待調整至26,000點邊再買入優質股，如5G概念股，不妨考慮逢低分段買入相關股份，趁反彈短炒一轉。有信心的投資者亦可坐貨至2、3月，博疫情一旦受控，大市重返早前高位約29,200點。

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