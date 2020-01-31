【高盛推介】美團反彈上試100元 輪證剖析
2020年01月31日 12:32
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評自上周四(23日)起連跌四日，周四(30日)失守100港元關口，收市跌約4.3%。周五(31日)早段則反彈，高見99.95元。集團旗下美團外賣於周日(26日)推出減少面對面接觸，保障用戶和外賣員安全「無接觸配送」服務，並料服務範圍將於周內拓展至全中國。
觀察個股認股證資金流向，可見周四資金轉向部署認購證，錄得約670萬元資金流入。而認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,100萬元。牛熊證方面，周四有少量資金轉向部署牛證。而熊證則於過去兩個交易日均錄得超過100萬元資金流入。
投資者如計劃部署認購證，現階段可留意年期約較長的美團購證(12990)，行使價118.98元，2020年12月23日到期，實際槓桿4.7倍。
認沽證方面，市場上行使價近90元的產品已累積高街貨。投資者如計劃部署，可留意當中槓桿最突出及低街貨的美團沽證(13597)，行使價85.83元，2020年5月22日到期，實際槓桿6.9倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛證(61867)，收回價94.08元，行使價91.08元，換股比率100，槓桿比率11.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如計劃部署熊證，可留意美團熊證(59290)，收回價119.8元，行使價122.8元，換股比率100，槓桿比率4.3倍，相近收回價熊證中槓桿較高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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