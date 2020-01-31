【高盛推介】美團反彈上試100元　輪證剖析

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評自上周四(23日)起連跌四日，周四(30日)失守100港元關口，收市跌約4.3%。周五(31日)早段則反彈，高見99.95元。集團旗下美團外賣於周日(26日)推出減少面對面接觸，保障用戶和外賣員安全「無接觸配送」服務，並料服務範圍將於周內拓展至全中國。

觀察個股認股證資金流向，可見周四資金轉向部署認購證，錄得約670萬元資金流入。而認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,100萬元。牛熊證方面，周四有少量資金轉向部署牛證。而熊證則於過去兩個交易日均錄得超過100萬元資金流入。

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