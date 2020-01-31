武漢肺炎：庫德洛指美國不會以疫情作貿易談判籌碼

湖北武漢肺炎疫情未遏止，美國白宮經濟顧問庫德洛稱，尚不認為新型冠狀病毒會對美國經濟造成任何嚴重影響，亦不會在第二階段中美貿易談判中以此為籌碼。

他認為，武漢肺炎是公共衛生問題，疫情主要發生在中國，而非美國，目前就美國經濟而言，預計沒有實質影響。

對於中美第二階段貿易談判，庫德洛指疫情跟貿易、就業及其他所有問題完全是兩回事。如有需要，美國將就疫情提供援助，是人道主義的努力，與經濟競爭無關。

鑑於病毒對需求和供應鏈造成衝擊，中國在第一階段貿易協議中承諾對美國進行農產品採購的目標，勢將變得更難實現。事實上，中美兩國長達近3年的激烈談判，已令金融市場動盪不安，給投資決策帶來不確定性，損害兩國的經濟增長。庫德洛估計，雖然可能已造成一些不確定性，但中美第一階段貿易協議將在今年底帶來重大增長紅利。

此外，他表示中美貿易協議以及美墨加貿易協定，都是促進經濟增長的交易，將為國內生產總值(GDP)增加逾1個百分點，但可能要到下半年才能實現。他透露，艱難的貿易談判現在進入了執行階段，將可看到經濟增長大幅回升，可能不會在冬季，但希望會在春天看到。

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