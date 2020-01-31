武漢肺炎：龍湖及萬科商業旗下商場租金減半

上述租金減免政策，覆蓋龍湖商業布局的重慶、成都、西安、北京、上海、杭州、蘇州、常州、南京，以及合肥10座城市，在營的39座商場(包括天街、星悅薈、家悅薈)，支持超過4,500家合作品牌。

龍湖商業表示，隨着疫情不斷發展，商戶經營工作受到不同程度影響。公司希望藉助租金減免，消解商戶部分經營壓力，並與商戶共度時艱抗擊疫情。

另據內媒報道，萬科商業宣布，減半收取旗下在營的全部自持商業項目所有商戶2020年2月1日至2020年2月29日期間的租金。涉及合營商場及委托經營的輕資產項目，也會在與合資夥伴、業主方溝通一致前提下，爭取按相同政策執行。上述政策覆蓋萬科商業在南方區域(廣東、廣西、福建、湖南、海南)所有的項目，合計超過50個，支持近萬家商戶。

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