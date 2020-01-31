【專家樓評】陳永傑：樓市平穩　適合穩陣投資者

回望2019年，香港經歷非常艱苦的時間，但港股、港樓都有進帳。惟若細心分析，會發現港樓十大屋苑升跌幅相對溫和，與港股的十大升跌幅相差很遠。港樓一年的上落比較平穩，適合不想冒大風險的投資者。

恒生指數去年上升9.07%，表面無大上落，惟若翻查去年十大升跌幅股票，卻離不開「大生大死」格局，上升股票升200至600%以上，買中眉開眼笑，但買了了十大下跌股票，輸到欲哭無淚，因跌幅達80至90%以上，與「渣都冇」分別不大。

代表二手樓市的中原城市領先指數去年上升僅3.6%，升跌比較小。十大升幅樓盤只上升11至23%，十大跌幅樓盤是7至18%，比較港股的十大升跌幅有明顯分別。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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