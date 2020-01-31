武漢肺炎：IMF料內地有足夠財政空間度過危機
2020年01月31日 13:45
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(中新社圖片)
國際貨幣基金組織(IMF)發言人Gerry Rice表示，正密切關注中國武漢肺炎疫情，但現在推測疫情對內地經濟產生的潛在影響仍言之過早。不過，他相信，疫情對消費者及企業需求均帶來直接影響，最嚴重地區莫過於是今次疫情爆發地，即湖北省。
他又指，內地有足夠的財政空間，有必要時將支持其經濟度過危機，並確保家庭及企業能獲得信貸。不過，現時內地民眾大多留在家中，會直接拖累消費需求，明顯有別於以往零售及旅遊旺季，對內地市場帶來衝擊。
同時，供給側出現停產、運輸延遲，以及工人停工，故今次疫情正對市場信心及企業不確定性產生間接影響，亦已損害其他地方的股市及債市。值得留意的是，內地運輸限制亦可能會影響整體銷售及經濟活動。
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