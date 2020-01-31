武漢肺炎：過半產品內地代工 任天堂憂影響出貨
2020年01月31日 13:50
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Getty Images圖片
日本媒體報道，任天堂(Nintendo)旗下遊戲機產品大半是在中國代工廠生產，新型冠狀病毒在內地擴散，成為該集團業務的隱憂。
任天堂社長古川俊太郎表示，武漢肺炎擴散已開始對生產計劃造成影響，目前雖尚未波及至出貨，但若疫情長期化，恐怕將對出貨造成影響。
儘管有上述隱憂，任天堂旗下Switch系列遊戲機去年熱賣，集團將今年全球銷售量目標，由原先預計的1,800萬部，向上修訂至1,950萬部，增幅15%。Switch平台遊戲軟件銷售量目標則自1.25億套，上調至1.4億套，增幅18%。
任天堂的業績指出，去年4至12月期間，Switch系列機種全球銷量按年大增22.5%，至1,774萬部；其中新推出的小型廉價版機種Lite的銷量為519萬部。
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