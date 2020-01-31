樓價走勢：萊坊料未來2個月住宅成交最多挫35%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，差估署私宅售價指數走勢與預期相若，估計未來1至2個月仍會向下調整，目前數據並未反映近日武漢肺炎疫情的影響。

他表示，之前預計農曆新年後會出現樓市「小陽春」，但疫情惡化，相信「小陽春」不會出現，估計住宅成交量在未來1至2個月有機會下跌25至35%。短期而言，因放寬按保政策下，部分新界地區的屋苑，如屯門、元朗及天水圍早前的一陣升浪，在疫情下會有回吐壓力。

林又估計，除非疫情變成完全失控，否則樓市不會像2003年「沙士」時期般大跌，因現時業主的持貨能力比當年好，市民及投資者亦有相關經歷及經驗。在各項外圍及本地因素下，相信今年上半年樓市會比較波動，下半年則相對平穩，全年住宅樓價向下調整約5至10%。今年一、二手住宅成交量會比去年少，料約5.6萬至6萬宗水平，二手成交比例會在按保放寬下有所提升，料佔買賣約70%。

他認為，經濟數據顯示香港正步入衰退，加上肺炎疫症影響，令情況雪上加霜，估計經濟表現及購買力會持續變差，部分影響大的行業如零售、餐飲及酒店業，未來2至3個月可能出現結業及裁員潮，會對香港樓市及購買力會帶來負面影響，唯一利好因素是息口持續低水平，在政府放寬按保政策下，今年樓價600萬至1,000萬元的物業表現會較好。

同時，他相信未來1至2個月發展商會減少推盤，直至疫情穩定或完結，估計之後亦只會主力推1,000萬元以下的中小型單位及民生盤；今年豪宅項目的銷售及定價壓力很大，而納米樓市場更是壓力最大的類別。

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