武漢肺炎：滙豐環球重申「ATM」買入評級

農曆新年期間，中國武漢肺炎疫情持續蔓延，滙豐環球研究對內地互聯網股份進行盈利敏感分析指，目前仍是過早量化疫情對相關企業的盈利影響，但由於內地廣告及旅遊業相關股份股價在今年1月14至29日已分別下跌11%及13%，而從事內地網遊及電子商務的股份股價走勢則相對靠穩，分別僅跌1%及8%，相信是更多市民傾向留在家中、快速消耗品(FMCG)及邊遠城市線上銷售滲透率上升，而內地交通運輸部指，農曆新年出行人數下降，料旅遊相關企業盈利受壓。

該行認為，按敏感性盈利分析，騰訊旗下手遊收入增長每提高5個百分點，可提升公司今年每股盈利1%，令公司估值預測升至489元；騰訊旗下手遊收入增長每提高10個百分點，可提升公司今年每股盈利3%，公司估值預測升至495元。該行給予騰訊「買入」評級，目標價483元。

不過，受內地疫情影響，該報告料將拖累食物外賣行業，估計美團短期盈利預測有下行壓力，預計美團到店、酒旅業務為集團今年主要盈利引擎，料約佔今年純利2/3；並料美團到店、酒旅業務盈利增長放緩10個百分點、食物外賣業務增長放緩5個百分點，估計會令美團估值跌至每股91元，而該行予其目標價138元。

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