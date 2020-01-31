武漢肺炎：最新外匯市場及油金去向
2020年01月31日 14:51
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武漢肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，《東網》為您定時更新匯市及油金去向，助您掌握最新市況。
●美元兌離岸人民幣現報6.9837，升0.01%
●歐元兌美元現報1.1019，跌0.12%
●英鎊兌美元現報1.3097，升0.03%
●美元兌日圓現報109.04，升0.07%
●澳元兌美元現報0.6715，跌0.10%
●紐元兌美元現報0.6484，跌0.06%
●美元兌加元現報1.3213，升0.03%
●美元兌瑞郎現報0.9709，升0.14%
●紐約期油現報每桶52.95美元，升1.55%
●布蘭特期油現報每桶59.11美元，升1.41%
●現貨金現報每安士1,573.73美元，跌0.03%
●現貨白銀現報每安士17.84美元，跌0.84%
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