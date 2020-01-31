武漢肺炎：滙豐24個網點下周一起暫停服務

滙豐銀行宣布，旗下24個服務網點將由下周一(2月3日)起暫停服務，直至另行通知。其他網點的服務和營業時間則維持不變。

該行指出，現時香港新型冠狀病毒的情況不斷變化，滙豐為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。

在此段期間，客戶如需使用銀行服務，亦可以前往其他網點，或使用該行的網上理財、流動理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機。該行將繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施。

【受影響服務網點】

●彌敦道238號分行及卓越理財中心，九龍彌敦道238號1樓1-2號舖

●香港仔卓越理財中心，香港仔中心第4期地下1號舖

●荃新天地分行及卓越理財中心，荃灣楊屋道1號荃新天地高層地下69及71號舖及地下21-22號舖

●會展廣埸卓越理財中心，灣仔港灣道1號會展廣場103室

●東港城分行及卓越理財中心，將軍澳重華路8號東港城108號舖

●交易廣場分行及卓越理財中心，中環交易廣場3樓301-304及2樓201-202及204-205及1樓102號

●圓方卓越理財中心及國際銀行業務部，九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1104-1105號舖及環球貿易廣場(ICC)15樓1501A及1508室

●翠屏花園分行，大埔翠屏花園商場26號

●九龍灣分行及卓越理財中心，九龍九龍灣宏照道33號國際交易中心地下06,08,10,11,12A及12B號舖

●禮頓道卓越理財中心，香港禮頓道26號凱基商業大廈地下及1樓

●擺花街分行，擺花街23-39號中環大廈地下E舖

●海趣坊分行，屯門湖翠路168-236號海趣坊87-92號舖

●始創中心分行，九龍彌敦道750號始創中心2樓218舖

●沙田分行，沙田中心商場第3層30D號舖

●筲箕灣分行，筲箕灣道306-310號

●上水分行，上水新豐路79-81號地下

●上環分行及卓越理財中心，香港德輔道中293-301號粵海投資大廈地下A舖

●香港大學分行，薄扶林道香港大學邵仁枚樓地下

●惠安苑分行，鰂魚涌英皇道 1037 號

●油麻地卓越理財中心，九龍油麻地彌敦道525-543A號地下A舖及1樓101-104,106舖

●灣仔告士打道滙豐中小企中心，香港灣仔告士打道88號6樓

●觀塘滙豐中小企中心，觀塘開源道71號王子大廈4樓

●沙田滙豐中小企中心，新界沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1座15樓1516-1517室

●上水滙豐中小企中心，新界上水龍琛路39號上水廣場16樓1613A-1617室

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