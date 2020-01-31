武漢肺炎：兩至三成銀行分行料暫關閉　其餘縮營業時間

香港金融管理局表示，為減低新型冠狀病毒疫情擴散，並加強對員工和客戶的保障，銀行業已經採取一系列措施，包括實施分隔工作安排及允許員工在可行情況下留在家中工作。局方收到銀行匯報，指為在上述基礎上繼續營運，部分銀行分行須暫時關閉或縮短營業時間。

根據銀行提供的信息，金管局預計，會有約兩至三成的銀行分行暫時關閉，其餘繼續運作的分行中有部分會縮短營業時間，各銀行會盡快公布具體的營運安排。

金管局建議，銀行客戶盡量使用網上或電話銀行、自動櫃員機或其他電子銀行服務，並在前往分行前先透過銀行網站或客戶服務熱線了解有關分行是否開放。另外，香港銀行公會網站亦會定時更新銀行分行的營運情況。希望公眾諒解銀行因應目前特殊公共衛生情況而作出的臨時安排。

金管局將密切留意疫情的發展，並與銀行保持緊密溝通，銀行會不斷檢視是否需要進一步調整銀行分行營運安排，金管局亦會適時公布有關銀行服務的最新資訊。

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