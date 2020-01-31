全球智能手機上季銷量微跌 華為恐受累武漢肺炎
2020年01月31日 15:50
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市場研究機構IDC公布，2019年第4季全球智能手機銷量為3.69億部，按年跌1.1%，按季則升2.9%。IDC認為，內地消費者等待今年推出的廉價5G手機，加上國內手機銷售增長疲弱，間接令全年手機銷量下降。
單計去年第4季，在長假期效應下，蘋果公司繼續穩守全球龍頭地位，其次為三星與華為。以全年計，三星銷售則為第一名，華為超越蘋果成為第二位。
雖然全球手機銷量連續3年下降，惟單計去年第4季，蘋果公司、小米(01810)，以及OPPO全球市佔率卻上升，主要由於各品牌的新款手機重點市場均由內地遷出。其中，小米和OPPO在印度及西歐市場的銷售理想；蘋果公司則於去年第4季在美國國內市佔率突破50%。
受武漢肺炎疫情爆發影響，華為及依賴中國智能手機供應鏈的所有市場參與者將受負面影響。不過，展望今年，IDC相信5G手機將成為市場主要催化劑，有望中止全球手機銷量連續3年的跌勢。
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