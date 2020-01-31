武漢肺炎：工業活動受阻　大和降港華燃氣目標價

大和指，內地部分地區已經將農曆新年公眾假期延長至下月9日至13日。港華燃氣銷量集中在工業用戶，如果武漢肺炎疫情持續，繼而拖累工業活動下滑，該公司今年上半年燃氣銷量及單位毛利將會受到打擊。回顧2015年內地經濟增長「破7」時，港華該年燃氣銷量降至按年持平，跑輸同業，2014至2016年內地經濟下滑期間，港華工業用戶售氣單位毛利亦由每立方米27港仙跌至24港仙。

該行調低港華今年燃氣銷量增長預測4個百分點及工業客戶每立方米售氣毛利，因而下調港華今、明兩年每股盈利預測9%。

不過，大和亦相信，去年底開通投產的中俄東線供氣管道(俄氣)，新一批從東西伯利亞進口到中國的天然氣將惠及港華位於遼寧省的項目，推動港華售氣增長復甦，全年增長12%，明年加速至18%。

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