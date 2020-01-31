二手樓價指數按周升0.28% 連升兩周
2020年01月31日 16:03
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二手樓價去向未明。中原城市領先指數CCL最新報177.58點，按周升0.28%，連升兩周。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.74點，按周升0.28%。CCL(中小型單位)報177.84點，按周升0.26%。CCL(大型單位)報176.25點，按周升0.40%，連續5周企穩175點水平，走勢回穩。
CCL四大整體指數齊升兩周，反映新春前部分用家搶先入市，二手交投增加，樓價於新春前短暫回穩，但並非轉勢向上。當中CCL_Mass累升1.08%、CCL(中小型單位)累升1.04%、CCL累升0.97%及CCL(大型單位)累升0.61%。今周為新春長假期，加上肺炎疫症的威脅，對樓價走勢相當關鍵，將於2月中旬CCL開始反映。
四區方面，今周港九市區樓價齊升。港島CCL_Mass報186.12點，按周升0.88%，連升2周共2.31%，走勢穩步向升。九龍CCL_Mass報174.53點，按周升0.61%。九龍樓價結束連續4周於172點水平附近，有擺脫低位的迹象。
新界西CCL_Mass報163.61點，按周升0.10%，連升2周共1.34%。新界東CCL_Mass報188.03點，按周跌1.10%。
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