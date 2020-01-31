武漢肺炎：恒生銀行18間分行及港鐵站辦事處將停止服務

恒生亦正安排18間地面分行、10間港鐵站辦事處及3間商務理財中心分階段於2月5日或之前暫時停止服務。

為預防新型冠狀病毒，該行自1月29日起已經實施一系列防疫措施，包括加強分行和辦公室的清潔及消毒措施，以及所有非提供必須服務的員工需留在家中工作至2月8日，銀行已暫停所有員工前往內地公幹，而所有於新年假期曾往內地的員工，需通知上級及在返港14天內要留在家中工作。

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